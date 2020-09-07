У Швеції презентовано електричну вантажівку Volta Zero (Відео)

Електрокар створив шведський стартап Volta Trucks.

Шведський стартап з виробництва електрокарів Volta Trucks представив електричний вантажівка Volta Zero. Про це повідомляє портал Electrek.

У компанії планують почати виробництво електрогрузовіков в 2022 році.

За перший рік стартап чекає продажу 500 примірників Volta Zero, а вже до 2025 року цей показник повинен збільшитися до 5 000 електромобілів. Завдяки акумулятору з потужністю від 160 до 200 кВт, запас ходу транспортного засобу становить від 150 до 200 км в залежності від потужності батареї.

Відзначається, що Volta Zero перевозити вантажі з вагою до 8 600 кг.

Перше тестування поставок для логістичних компаній відбудеться в першому півріччі наступного року.

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