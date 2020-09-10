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Потужний кросовер: Hyundai Tucson пройшов всі випробування (Відео)

Потужний кросовер: Hyundai Tucson пройшов всі випробування (Відео)
10:15 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф Фото: twitter
Корейська компанія опублікувала відео, яке демонструє процес фінального тестування кросовера Hyundai Tucson наступного покоління перед запуском серійного виробництва.

На дорогах і полігонах в Чехії та Австрії модель перевіряли бездоріжжям і важкими причепами. Офіційний дебют новинки відбудеться онлайн і намічений на 15 вересня, повідомляє Carscoops. Незважаючи на те, що зовнішність кросовера вже практично розсекречена, прототипи на відео упаковані в важкий камуфляж. На випробувальному полігоні в Татрах Tucson тестували на здатність долати підйоми і спуски за допомогою електронних асистентів, перевіряли поведінку підвіски на вибоїстих дорогах.

У різних сценаріях випробовувалися робота підвіски і системи повного приводу, а також жорсткість кузова на кручення в ситуації діагонального вивішування з повністю відкритими дверима. Крім того, фінальну процедуру оцінки пройшли шумо- і вібростійкість позашляховика.

В австрійських Альпах модель перевіряли на здатність буксирувати важкі причепи, але тягові характеристики кросовера поки не озвучені. Виробляти Tucson для європейського ринку Hyundai планує на заводі в Чехії.

Раніше повідомлялося, що наступний Hyundai Tucson не має з попереднім поколінням жодної спільної деталі. Він отримає незвичну для моделі зовнішність і інтер'єр з вертикально встановленим 10,25-дюймовим тачскріном. Hyundai випустить одразу два варіанти кросовера, що відрізняються довжиною колісної бази, для ринків різних регіонів планети.

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Hyundai Tucson.

Автор:

Телеграф
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