Ora Good Cat: в Піднебесній презентували новий електрокар компанії Great Wall (Фото)

У Китаї представлений новий серійний електромобіль Ora Good Cat, зібраний на одному з підприємств концерну Great Wall.

Good Cat компактний і має дуже доброзичливий дизайн, який, здається, натхненний європейськими автомобілями, такими як Porsche 911, Volkswagen Beetle і Fiat 500.

За даними китайських ЗМІ, Good Cat має довжину 4 235 мм, ширину 1 825 мм, висоту 1 596 мм і колісну базу 2 650 мм. Спереду Good Cat від Great Wall включає в себе прості круглі фари, а оскільки це електромобіль, у нього відсутня традиційна решітка радіатора, а замість неї є невелика решітка на нижній частині бампера.

Електромобіль також оснащений комплектом п'ятиспицевих коліс в стилі ретро.

Задня частина Good Cat особливо цікава, оскільки замість традиційних задніх ліхтарів у неї є світлова смуга, вбудована в заднє скло, а також два тонких горизонтальних ліхтаря і відбивача на бампері. Крім того, біля основи бампера присутній ліхтар, а у верхній частині заднього скла - стоп-сигнал.

Що стосується інтер'єру, то він виглядає напрочуд преміальним, з цифровим дисплеєм перед водієм і додатковим екраном інформаційно-розважальної системи. Крім того, модель може похвалитися двухспіцевие рульовим колесом і стильною синьо-білою гамою відтінків обробки м'якою шкірою.

ORA Good Cat приводиться в дію одним електродвигуном на передній осі, що розвиває 143 к.с. і 210 Нм крутного моменту. Повідомляється, що автомобіль має запас ходу в 501 км і надійде на китайський ринок 25 вересня поточного року.