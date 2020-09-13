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Для неповнолітніх: Citroën представив міні-електромобіль (Фото)

Для неповнолітніх: Citroën представив міні-електромобіль (Фото)
11:45 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Французький автовиробник Citroën випустив новий електромобіль Ami.

Як повідомляє видання The Guardian, французька компанія Citroën випустила електричний мініавтомобіль, яким можуть управляти особи у віці від 14 років і без повноцінних водійських прав.

Електромобіль має характеристики, які, ймовірно, привернуть увагу технічно підкованих підлітків.

Він уже продається разом з ігровими консолями і смартфонами в великих французьких магазинах побутової електроніки. Автомобіль завдовжки 2,4 м і шириною 1,4 м має максимальну швидкість 45 км / год і пробіг без дозаправки 75 км.

Інтер'єр виконаний без надмірностей. У базовому, сіро-помаранчевому, кольорі модель коштує 6 тисяч євро. Citroën заявила, що на даний момент отримала близько 1000 замовлень на автомобіль від своєї клієнтської бази у Франції.

Citroen описує його як рішення для мікро-мобільності, яке є екологічно безпечним, а також більш безпечним і більш зручним у використанні, ніж звичайні скутери, велосипеди і мопеди.

Як повідомлялося раніше, Citroen показала оновлену модель C3.

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Citroen, Ami.

Автор:

Телеграф
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