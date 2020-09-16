Kenworth показав електрогрузовик з запасом ходу більше 300 кілометрів (Фото)

У США були представлені дві електричних вантажівки K270E і K370E. Про це повідомляє портал Electrek.

За даними компанії Kenworth, на K270E встановлений акумулятор з потужністю в 141 кВт на годину, що дозволяє вантажівці проїхати 160 км без підзарядки. Запас ходу електричної вантажівки K370E, з акумулятором потужністю в 282 кВт на годину, становить до 322 км.

Також клієнти зможуть вибирати між електричними двигунами з потужністю в 355 і 469 кінських сил. Очікується, що перші вантажівки будуть реалізовані в кінці цього року.

Нагадаємо, шведський стартап з виробництва електрокарів Volta Trucks представив електричний вантажівка Volta Zero з запасом ходу до 200 км.