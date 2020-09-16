Класика і сучасність: презентовано новий спорткар Nissan Z Proto (Фото)

Компанія Nissan представила ходової прототип Z Proto, передвісника наступної серійної моделі Z-серії, яка прийде на зміну нинішньому 370Z.

Тізерна кампанія, запущена Nissan в травні відразу після публікації нової глобальної стратегії, офіційно підійшла до кінця - нам показали купе Z Proto. За вигляд Nissan Z Proto відповідала команда японських дизайнерів, якою керував кубинець Альфонсо Альбаіса, колишній стиліст Infitini. Оголошений "абсолютно сучасним спорткаром", які віддають данину поваги 50-річному спадщини Z, Z Proto має яскраво-жовте забарвлення, що нагадує той, який використовувався на оригінальному спорткарі.

Про силовий агрегат відомо лише, що це бітурбомотор V6 з шестиступінчастою "механікою".

Фахівці додали Z Proto 19-дюймові легкосплавні диски, подвійну вихлопну систему, а також ряд компонентів з вуглецевого волокна, включаючи передній спліттер, задню обшивку і бічні спідниці.

Габарити відомі: в довжину Z Proto досягає 4382 міліметрів, ширина дорівнює 1850 а висота - 1310 міліметрів.

Інтер'єр з олдскульний кермом і трьома додатковими приладами над центральною консоллю також дарує ретроспективне настрій. Z-мобіль отримав цифрову панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма, мультимедійний комплекс з навігацією і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, а на кермі видно кнопки управління адаптивним круїз-контролем.

Очікується, що серійне спорткупе дебютує протягом 2021 року.

Як повідомлялося раніше, на автосалоні в Пекіні представлять кілька новинок компанії Nissan.