Оновлення завершилося: Ferrari показав модифікований суперкар Portofino M (Фото, Відео)

Купе-кабріолет Ferrari Portofino пережив планове оновлення.

Презентацію модернізованого суперкара провели повністю в онлайн-форматі.

Як повідомляє портал Car Buzz, в моделі встановлено 3,9-літровий двигун з подвійним наддувом V8. Загальна його потужність становить 612 кінських сил, а крутний момент - 561 Нм.

The all-new #FerrariPortofinoM marks a new era in innovation, and a new milestone in the pursuit of perfection. A voyage of rediscovery awaits. https://t.co/aYws3tH8LN #Ferrari pic.twitter.com/8EkWuiAckF

Крім того, Portofino M отримав п'ятипозиційний перемикач Manettino з режимом Race "для максимального задоволення від водіння".

У Portofino M перероблена лицьова частина бампера. Він став більш агресивним. Довжина збільшилася з 4586 до 4594 мм, але ширина (1938 мм) і висота (1318 мм) залишилися колишні.

A voyage of rediscovery: a 620 cv V8 turbo, 5-position Manettino with Race mode and a new 8-speed gearbox are just a few of the many innovative features found in the #FerrariPortofinoM. https://t.co/aYws3tH8LN pic.twitter.com/DO7WhQpQGq

— Ferrari (@Ferrari) September 16, 2020