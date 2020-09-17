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Четвер, 17.09.2020
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Оновлення завершилося: Ferrari показав модифікований суперкар Portofino M (Фото, Відео)

Оновлення завершилося: Ferrari показав модифікований суперкар Portofino M (Фото, Відео)
16:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Італійська компанія офіційно представила оновлений купе-кабріолет.

Купе-кабріолет Ferrari Portofino пережив планове оновлення.

Презентацію модернізованого суперкара провели повністю в онлайн-форматі.

Як повідомляє портал Car Buzz, в моделі встановлено 3,9-літровий двигун з подвійним наддувом V8. Загальна його потужність становить 612 кінських сил, а крутний момент - 561 Нм.

 

Крім того, Portofino M отримав п'ятипозиційний перемикач Manettino з режимом Race "для максимального задоволення від водіння".

У Portofino M перероблена лицьова частина бампера. Він став більш агресивним. Довжина збільшилася з 4586 до 4594 мм, але ширина (1938 мм) і висота (1318 мм) залишилися колишні.

 

Зміни в салоні суперкара - на рівні нюансів. Салон оснащений Медіасистеми з екраном 10,25 дюйма, а також додатковим семидюймовим тачскріном перед пасажиром.

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Відзначається, що незважаючи на відсутність інформації про ціну 2021 Ferrari Portofino M, вона може становити понад 215 тисяч доларів, яку просили попередника суперкара цієї ж моделі.

Як повідомлялося раніше, в травні стало відомо, що в Ferrari тестують гібридну новинку з двигуном V6.

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Все по темі:

Ferrari, Portofino M.

Автор:

Телеграф
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