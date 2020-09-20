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Toyota GR Super Sport: відомо де відбудеться дебют гіперкара

Toyota GR Super Sport: відомо де відбудеться дебют гіперкара
16:10 Сьогодні Телеграф
Японці визначилися з прем'єрою гіперкара Toyota GR Super Sport.

Прототип авто базувався на дворазовому переможця добового марафону 24 години Ле-Мана гібридному прототипі TS050.

Це авто під керуванням колишнього гонщика Формули-1 Алекса Вурца завершило коло французької траси перед гонкою 2020 року. Машина приміряла «камуфляж» спортивного підрозділу Toyota GR.

Концепт дорожнього GR Super Sport був презентований ще два роки тому. Саме вона, за даними наших зарубіжних колег, послужить основою для гоночної версії, яка буде брати участь в гонках нового класу Le Mans Hypercar (LMH) в 2021-му.

Нагадаємо, правила LMH допускають як гоночні версії дорожніх гіперкарів, так і зроблені на замовлення прототипи. Гібридні системи LMH дозволяють встановлювати електромотори з віддачею 268 л.с. на передні осі авто, пропонуючи повний привід.

Також вимога, остаточно затверджені в цьому році, дозволяють використовувати транспорт з повною вихідною потужністю 670 к.с. при мінімальній вазі 1100 кг.

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