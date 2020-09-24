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Четвер, 24.09.2020
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ДТП за кордоном: що робити в цьому випадку

ДТП за кордоном: що робити в цьому випадку
10:37 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
У ДТП, на жаль, можна потрапити незалежно від того, в якій країні ви перебуваєте.

Спочатку - перевірити наявність і дію поліса "Зелена Карта".

У кожній країні учасники дорожнього руху повинні виконувати вимоги національного законодавства і дотримуватися встановлених правил дорожнього руху цієї країни. Однак існують загальні правила, які багато в чому збігаються з українськими.

У разі ДТП за кордоном рекомендується:

Викликати поліцію (не залишати місце ДТП до її приїзду) і, при необхідності, інші служби. Якщо в результаті ДТП немає травмованих (загиблих) людей і / або значного пошкодження майна (в т. Ч. Транспортних засобів) учасників ДТП, то можна оформити повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (Європротокол).

Вжити заходів безпеки всіх учасників дорожнього руху.

Щодо технічної можливості: сфотографувати місце ДТП, пошкодження всіх транспортних засобів (іншого пошкодженого майна), зафіксувавши координати місця ДТП (дані геолокації) або зробити відеозапис з місця ДТП.

Записати дані інших учасників ДТП: П.І.Б. водія, його посвідчення водія, контактний телефон, назва страхової компанії і номер поліса, записати інформацію про свідків і їх контактні дані.

Чи не підписувати документи, зміст яких Вам незрозумілий, але якщо цього не уникнути, вкажіть українською мовою, що Ви не розумієте змісту документа і мови на якому він складений.

Сфотографувати, при технічній можливості, всі документи, які були оформлені на місці ДТП (довідка поліції, Європротокол тощо).

Якщо, на вашу думку, ви є винуватцем ДТП, надайте другому учаснику відомості про вашому договорі міжнародного страхування "Зелена карта".

Якщо, на Вашу думку, Ви є потерпілим в ДТП, наполягайте, щоб винуватець надав Вам копію свого договору страхування (або інформацію про нього) і повідомив свого страховика про подію з місця ДТП по телефону.

Якщо по ситуації очевидно, що Ви потерпілий - не надайте нікому, крім співробітників поліції, копії Вашого договору міжнародного страхування "Зелена карта", щоб не стати жертвою шахраїв.

Незалежно від того, чи є Ви, на Вашу думку, винуватцем або потерпілим у ДТП, в найкоротший термін повідомте в страхову компанію, з якою Ви уклали договір міжнародного страхування "Зелена карта", про ДТП будь-якими комунікаційними засобами, узгодженими зі страховиком.

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ДТП, За кордоном.

Автор:

Телеграф
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