Скачать
Субота, 26.09.2020
"Втративши батька, Саша кілька днів плакав", - вдова Ігоря Скочкова, чий син був на борту Ан-26
"Втративши батька, Саша кілька днів плакав", - вдова Ігоря Скочкова, чий син був на борту Ан-26
Ґвалтував дітей і знімав на відео: жертва львівського педофіла розповіла, як той спокушав школярок
Ґвалтував дітей і знімав на відео: жертва львівського педофіла розповіла, як той спокушав школярок
Світоліна виграла турнір в Страсбурзі, перегравши у фіналі Рибакіну: відеоогляд
Світоліна виграла турнір в Страсбурзі, перегравши у фіналі Рибакіну: відеоогляд
Jeep відзначить 80-річчя випуском ювілейних автомобілів
Jeep відзначить 80-річчя випуском ювілейних автомобілів

Jeep відзначить 80-річчя випуском ювілейних автомобілів

Jeep відзначить 80-річчя випуском ювілейних автомобілів
13:25 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
На честь 80-річчя компанія представила лімітовану серію моделей, які будуть мати назву 80th Anniversary Edition.

Спеціальні моделі Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee, Gladiator і Wrangler матимуть оновлений зовнішній вигляд і фірмовий значок "80-річчя".

Святкові автомобілі відрізняються від стандартних модифікацій унікальними колесами кольору Granite Crystal, чорної оббивкою сидінь і підлоговими килимами з сірої прострочкою.

Крім цього, буде встановлено в салоні 8,4-дюймовий сенсорний дисплей медіасистеми з вбудованою навігацією і підтримкою сервісів Apple CarPlay і Android Auto.

Але є відмінності і між ювілейними версіями. Зовнішні зводяться до коліс різного розміру. Наприклад, Wrangler і Gladiator задовольняються 18-дюймовими дисками, моделі Renegade, Compass і Cherokee - 19-дюймовими, а Grand Cherokee - ще на дюйм більше.

Також у компактних кросоверів, на відміну від інших моделей версії 80th Anniversary, в салоні знайшлося місце декоративним вставкам сталевого кольору Gun Metal і стелі чорного кольору. І, звичайно, відрізняються автомобілі комплектаціями. Якщо Wrangler, Gladiator і Renegade спочатку оснащені скромно, то іншим покладені поліпшена шкіряна оббивка і електропривод сидінь, а Grand Cherokee - ще й комплекс систем безпеки.

Нові преміальні позашляховики побачать світло в 2021 році.

Автомобілі Jeep з приставкою 80th Anniversary Edition будуть доступні в Європі, на Близькому Сході і в Африці.

Нагадаємо, нещодавно Jeep представила прототип великого позашляховика Wagoneer, який стане новим флагманом марки. Крім цього, раніше в мережі був показаний короткий відеотізер гібридного Wrangler з індексом 4xe.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Jeep, 80th Anniversary Edition.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Чугуєві під Харковом розбився літак з курсантами: що зараз відомо
02 Який повинен бути раціон у літніх людей - корисні і заборонені продукти
03 Авіакатастрофа під Чугуєвом: з'явилося фото загиблих курсантів
04 Про них мріють мільйони: топ-7 найзавидніших холостяків України
05 "Втративши батька, Саша кілька днів плакав", - вдова Ігоря Скочкова, чий син був на борту Ан-26
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зізнався, що двигуни відмовляють: мама загиблого пілота Ан-26 розповіла про розмову з сином
Зізнався, що двигуни відмовляють: мама загиблого пілота Ан-26 розповіла про розмову з сином
Міністр оборони назвав попередню причину карастрофи Ан-26 під Чугуєвим
Міністр оборони назвав попередню причину карастрофи Ан-26 під Чугуєвим
Один курсантів, що вистрибув з літака помер в лікарні
Один курсантів, що вистрибув з літака помер в лікарні
Свято 26 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 26 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся