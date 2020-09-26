Jeep відзначить 80-річчя випуском ювілейних автомобілів

На честь 80-річчя компанія представила лімітовану серію моделей, які будуть мати назву 80th Anniversary Edition.

Спеціальні моделі Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee, Gladiator і Wrangler матимуть оновлений зовнішній вигляд і фірмовий значок "80-річчя".

Святкові автомобілі відрізняються від стандартних модифікацій унікальними колесами кольору Granite Crystal, чорної оббивкою сидінь і підлоговими килимами з сірої прострочкою.

Крім цього, буде встановлено в салоні 8,4-дюймовий сенсорний дисплей медіасистеми з вбудованою навігацією і підтримкою сервісів Apple CarPlay і Android Auto.

Але є відмінності і між ювілейними версіями. Зовнішні зводяться до коліс різного розміру. Наприклад, Wrangler і Gladiator задовольняються 18-дюймовими дисками, моделі Renegade, Compass і Cherokee - 19-дюймовими, а Grand Cherokee - ще на дюйм більше.

Також у компактних кросоверів, на відміну від інших моделей версії 80th Anniversary, в салоні знайшлося місце декоративним вставкам сталевого кольору Gun Metal і стелі чорного кольору. І, звичайно, відрізняються автомобілі комплектаціями. Якщо Wrangler, Gladiator і Renegade спочатку оснащені скромно, то іншим покладені поліпшена шкіряна оббивка і електропривод сидінь, а Grand Cherokee - ще й комплекс систем безпеки.

Нові преміальні позашляховики побачать світло в 2021 році.

Автомобілі Jeep з приставкою 80th Anniversary Edition будуть доступні в Європі, на Близькому Сході і в Африці.

Нагадаємо, нещодавно Jeep представила прототип великого позашляховика Wagoneer, який стане новим флагманом марки. Крім цього, раніше в мережі був показаний короткий відеотізер гібридного Wrangler з індексом 4xe.