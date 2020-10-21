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GMC показала, як буде виглядати новий повністю електричний HUMMER (Фото)

GMC показала, як буде виглядати новий повністю електричний HUMMER (Фото)
14:55 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер - Jalopnik
Компанія GMC представила HUMMER EV - "Перший в світі повністю електричний суперпікап".

Пікап на батарейках стане першим продуктом GMC, побудованим на новій платформі електромобілів Ultium, на якій планується побудувати ряд пікапів і вантажівок з нульовим викидом.

Величезний пікап оформлений в сучасному стилі, натхненний бензиновим HUMMER H2.

Модель Edition 1 надійде на ринки США наступної осені ціною в 112 595 доларів. Модель буде мати повний привід, три електродвигуни із загальною потужністю 1000 к.с. і здатністю розганятися до 100 км / ч приблизно за три секунди.

Кабіна обладнана знімними панелями на даху, які прибираються в передній багажник, а також заднім склом з електроприводом і Шестипозиційний задніми дверима MultiPro GMC.

Edition 1 також поставляється з системою пневматичної підвіски, яка може збільшити дорожній просвіт на 15 сантиметрів, і рульовим керуванням на чотири колеса з унікальним режимом CrabWalk, який дозволяє автомобілю рухатися по діагоналі на низьких швидкостях.

Пікап обладнаний системою камер з 360-градусним оглядом, яка повинна допомогти при подоланні труднопроходимого бездоріжжя.

HUMMER EV також буде обладнаний автопілотом Super Cruise від GM, правда поки це буде працювати тільки на дорогах США. Втім пізніше систему можуть доповнити новими маршрутами.

Однак найбільш важливим атрибутом може бути дальність їзди на одній зарядці, яку GM оцінює в 560 кілометрів.

Восени 2022 року GM представить модель за 99 995 доларів з тримоторний трансмісією. Навесні 2023 року - модель за 89 995 доларів з двома двигунами, а навесні 2024 року - версію за 79 995 доларів без пневмопідвіски.

Нагадаємо, SSC Tuatara за 1,6 мільйона доларів став найшвидшим серійним автомобілем у світі, розігнавшись до 508,7 кілометрів на годину.

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Hummer, GMC, Hummer EV, Електричний пікап.

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Телеграф
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