Правила джунглів на українських дорогах

Журналіст та громадський діяч Богдан Логвиненко впевнений, що в Києві водії ведуть себе по-різному на дорозі по відношенню до інших автомобілістів, в залежності від того, якого розміру їх машини.

Про це написав в Facebook.

За останні кілька місяців я впродовж кількох днів або тижнів їздив за кермом на 7 різних авто. А за життя я водив точно більше сотні різних тачок. Тест-драйвові автомобілі, орендовані, машини друзів, партнерські. Бувало, що на парковці під домом одночасно стояло кілька автомобілів і я вранці їхав на одному, а ввечері — на іншому, а бувало навпаки — місяцями на громадському транспорті. В мене немає свого авто, а той, що записаний на моє ім‘я — є частиною Ukrainer, що постійно їздить на зйомки без мене, тому я часто змінюю колеса, фанатію від sharing economy і можу взяти ваше авто на перетримку