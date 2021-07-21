Скачать
Середа, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
В'язницю під Києвом виставили на продаж за сотні мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)
В'язницю під Києвом виставили на продаж за сотні мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)

У Німеччині злива затопила автосалон з новими Porsche (відео)

У Німеччині злива затопила автосалон з новими Porsche (відео)
Оновлено 14:26 Сьогодні Телеграф

 У Хайльбронні через аномальні злив затопило один з автосалонів Porsche, в якому перебувало понад десяти елітних авто. Про це в середу, 21 липня, повідомляє, видання Carscoops.

На опублікованому відео видно, що вода на відкритій парковці піднялася на півметра, і потрапила всередину приміщення. В результаті зливи було підтоплено Porsche 911 серії 992, 911 Carrera 4S Cabriolet, 911 Turbo і 911 Coupe.

 Також "під воду пішли" два кросовера Macan, два Cayenne Coupe, і бензоелектричний Cayenne E-Hybrid.

Одним з найдорожчих затоплених авто виявився чорний 911 Turbo, вартість якого в Німеччині стартує від 189 тисяч євро.

За інформацією видання, деякі з автомобілів були помічені стікерами, вони готувалися напередодні до відправки. У зв'язку з ушкодженнями, покупці так і не дочекаються замовлених авто.

Раніше "Телеграф" писав про те, що від руйнівної повені в Німеччині загинули понад 150 осіб, крім того, від примх стихії дісталося і сусідній Бельгії;

Нагадаємо, сильні повені почалися і в Австрії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
Перегляди: 57

Все по темі:

Германия, Авто, Злива, погода у Германії.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
02 Кава корисна для здоров'я? Кардіологи з США здивували результатами дослідження
03 "Постраждалих та загрози немає": аварія на заводі "РівнеАзот" ліквідована, а викид хімікатів безпечний, запевняють в МВС
04 Віктор Чумак вимагав призначити йому пенсію 135 тис грн, оскільки "16 днів служив в армії"
05 Аварія на хімпідприємстві в Рівному: на місто насувається помаранчеве хмара викидів (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Топ-тема дня: україномовні &quot;Свати&quot; розлютили російських пропагандистів
Топ-тема дня: україномовні "Свати" розлютили російських пропагандистів
&quot;Дельта&quot; - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
"Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
На тлі &quot;Дельти&quot; і цвілі в Індії спалахнув новий смертоносний вірус: подробиці
На тлі "Дельти" і цвілі в Індії спалахнув новий смертоносний вірус: подробиці
&quot;Казанський стрілок&quot; Галявієв, який розстріляв 9 людей, уникне в'язниці: подробиці
"Казанський стрілок" Галявієв, який розстріляв 9 людей, уникне в'язниці: подробиці
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся