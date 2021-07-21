У Німеччині злива затопила автосалон з новими Porsche (відео)

У Хайльбронні через аномальні злив затопило один з автосалонів Porsche, в якому перебувало понад десяти елітних авто. Про це в середу, 21 липня, повідомляє, видання Carscoops.

На опублікованому відео видно, що вода на відкритій парковці піднялася на півметра, і потрапила всередину приміщення. В результаті зливи було підтоплено Porsche 911 серії 992, 911 Carrera 4S Cabriolet, 911 Turbo і 911 Coupe.

Також "під воду пішли" два кросовера Macan, два Cayenne Coupe, і бензоелектричний Cayenne E-Hybrid.

Одним з найдорожчих затоплених авто виявився чорний 911 Turbo, вартість якого в Німеччині стартує від 189 тисяч євро.

За інформацією видання, деякі з автомобілів були помічені стікерами, вони готувалися напередодні до відправки. У зв'язку з ушкодженнями, покупці так і не дочекаються замовлених авто.

Раніше "Телеграф" писав про те, що від руйнівної повені в Німеччині загинули понад 150 осіб, крім того, від примх стихії дісталося і сусідній Бельгії;

Нагадаємо, сильні повені почалися і в Австрії.