Як вибрати найкращий кабачок на ринку: про що мовчать досвідчені кулінари

Правильно обраний кабачок — запорука смачної страви

Кабачок – це справжній король літа. З нього можна приготувати безліч смачних та корисних страв.

Як правильно вибирати кабачки та що важливо при виборі овочу, розберемо разом з "Главредом". Ці поради допоможуть купити найсмачніший кабачок на ринку.

Як визначити стиглість кабачка

Спочатку варто звернути увагу на розмір кабачка – він має бути до 15 сантиметрів завдовжки. Великі плоди зазвичай перезрілі – у них є багато насіння, а корисних властивостей у них у два-три рази менше, ніж у незрілих.

Також зверніть увагу на шкірку : вона повинна бути гладкою, трохи блискучою, але не дуже глянсовою. Зайва "глянцевість" – ознака пестицидів та нітратів.

По-третє, обов’язково варто звернути увагу і на плодоніжку кабачка. Вона має бути зеленою, свіжою і лише трохи вологою. А от якщо плодоніжка суха, то це може бути ознакою того, що овоч надто обробили з пестицидами.

Як вибрати ідеальний овоч

Щоб кабачки довше зберігалися в холодильнику, на їхній шкірці не повинно бути жодних пошкоджень. І пам’ятайте: ніяких гнильних плям та м’якості овочів!

Найсмачнішими будуть "юні" кабачки невеликого розміру з тонкою шкіркою та ніжним м'якушем. Саме з таких вийдуть найсмачніші свіжі салати. У великих кабачків зазвичай твердий і волокнистий м'якуш.

Щоб кабачки зберігалися довше, мити їх не потрібно — ви можете пошкодити шкірку. Просто складіть їх у паперовий пакет і відправте в ящик для овочів у холодильнику. Таким чином, вони можуть зберігати свіжість до семи днів.

Вибрали найсвіжіший і найсмачніший кабачок? Тепер приготуйте його в незвичайному паніруванні та насолоджуйтесь!