Жіноча збірна України готується до другого матчу відбору на Євробаскет

Збірна України, нагадаємо, стартувала у відборі сенсаційною домашньою перемогою над Францією, фіналістом минулого Євробаскету (90:71).

14 листопада збірна України проведе на виїзді другий матч відбору на жіночий Євробаскет 2023. Цього разу команда Срджана Радуловіча зустрінеться з Фінляндією (початок о 17:00), яка у першій грі кваліфікації поступилася у гостях Литві (59:69).

Капітан збірної України Аліна Ягупова: «Тілом мурахи бігають досі. Це шанс довести, що можна грати душею, боротися та битися за кожен мʼяч. Довести не лише собі, а й усій країні. Для мене це дуже велика перемога. Я хочу, щоб було не лише моє імʼя, а й команда у збірній. Це був великий крок для всієї нашої країни. Супер емоції».

Збірна Франції — чинний бронзовий призер Олімпійських ігор, на її рахунку сім поспіль медалей на чемпіонатах Європи, хоча п’ять разів на попередніх турнірах команда поступалась у фіналах. А ще це пʼята збірна рейтингу FIBA (Україна — 26-та).

Звісно, наступний суперник, Фінляндія, не такий титулований, але не менш небезпечний. Втім, тренерський штаб і не розраховує, що після гучної перемоги їх чекає легка прогулянка. Тому налаштовує команду на те, що знову буде потрібно зіграти з максимальною самовіддачею. Щодо прогнозів, то аналітики Parimatch наразі дають нашій команді 85% на перемогу.

Головний тренер збірної України Срджан Радулович: «Потрібно серйозно відновитися до Фінляндії. Ми не маємо можливості розслабитися і сказати, що сьогодні обіграли Францію і завтра буде легка гра з Фінляндією. Ми маємо викладатися на 100% у кожному матчі».

Щоб зіграти у фінальній частині нам необхідно або зайняти перше місце у групі, або стати однією із чотирьох найкращих команд, які посядуть другі місця. Загалом у кваліфікації 10 відбіркових груп. При цьому у рейтингу других команд груп не будуть враховані результати проти збірних, що посядуть четверті місця у своїх квартетах.