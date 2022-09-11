Євробаскет-2022. Україна – Польща: прогнози, фаворити та трансляція матчу 1/8 фіналу

11 вересня. 13.00. Берлін. Арена "Берлін". Трансляція – телеканал XSport, YouTube канал XSPORT

Збірна України зіграє в плей-офф Євробаскета. Команда Багатскіса вийшла в 1/8 фіналу з другого місця в групі, пропустивши вперед тільки Грецію з феноменальним Яннісом. І цей результат вже очевидна перемога українців. Після провальних для нас матчів відбору до чемпіонату світу сподівань на те, що на чемпіонаті Європи Україна переродиться та покаже свою гру, було небагато. Але врешті українці взяли своє: здобули обов’язкові перемоги над аутсайдерами (хоча в матчі з Естонією нам відверто пощастило) та здивували Італію перед домашніми трибунами. MVP України на цьому етапі турніру став Святослав Михайлюк. Свят нарешті почав виконувати ту роботу, яку від нього чекали, і заробляти в середньому по 20 очок за гру (залишаємо за бортом гру з Хорватією), загалом набравши 90 очків в групі. Освоївся в європейському баскетболі Лень, і звичайно, Санон передбачувано давав результат. Вцілому вся команда України проявилася в цій групі, і в кожному з матчів були відрізки, якими можна пишатися.

Звичайно, можна говорити, що хорвати самі не захотіли зайняти друге місце в групі, передбачаючи чвертьфінал проти Словенії і тримаючи в голові рекорди Дончіча, але відкинувши ці теорії змови варто просто порадіти за результат наших хлопців. Тим паче, що в 1/8 фіналу в суперники їм втрапила Польща, одна з найбільш рівних та передбачуваних збірних турніру.

Партнер збірної України з баскетболу та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine Parimatch Ukraineпрогнозує нашим вихід в чвертьфінал цьогорічного Євробаскету. Коефіцієнт на те, що українці переможуть в основний час – 1.70, на успіх поляків – 2.46. Те, що основний час закінчиться внічию – малоймовірно, шанси на такий результат – 12.50 до 1. Але навіть, якщо матч перейде в овертайм, Україна має брати своє, кеф на перемогу «жовто-синіх» в овертаймі – 1.63 проти 2.35 на успіх суперників.

Україна і Польща зустрічалися в тренувальному кампі в Стамбулі в липні. Тоді на товариському турнірі українці переграли поляків +29 по очкам. В серпневому вікні поляки грали прекваліфайєри до нгаступного Євро, адже в другий етап відбору до ЧС не потрапили, і програли хорватам в дуже напруженому поєдинку -3 очки. Вже на самому Євробаскеті поляки спочатку розгромили чехів, потім розгромно програли фінам, а потім знову впевнено перемогли Ізраїль. В гойдалках пройшов і матч з Нідерландами, який поляки майже дивом витягли. Власне збірна Польщі доволі міцна команда, з хорошим захистом, але при цьому не завжди стабільна. І відверто поляки команда, яку Україна готова і може обігрувати.

Все зараз в руках хлопців Айнарса Багатскіса. В України є всі шанси вийти в топ-8 команд Європи. Вболівайте та заряджайте на своїх з Parimatch Ukraine!