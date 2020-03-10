Євро в обмінниках перетнув позначку в 29 гривень

Новини Бізнесу:Водночас, за даними компанії "Укрдилінг", на міжбанківському ринку станом на 11:30 курс долара становить 25,32/25,3450, євро - 28,7609/28,7868.

На готівковому ринку столиці 10 березня євро продавали за більш як 29 гривень, натомість долар наближається до позначки у 26 гривень. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас, за даними компанії "Укрдилінг", на міжбанківському ринку станом на 11:30 курс долара становить 25,32/25,3450, євро - 28,7609/28,7868.

Національний банк України на вівторок, 10 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 18 копійок - до 24,9215 грн за долар проти 24,7413 грн за долар у п'ятницю. Курс гривні до євро встановлено на рівні 28,2336 грн проти 27,6942 грн 6 березня.

Як повідомлялось, основна причина тиску на гривню за останній тиждень - зниження інтересу іноземних інвесторів до купівлі ОВДП. Це відбувається, по-перше, через глобальне зниження інтересу до ризикових активів на тлі спалаху епідемії коронавірусу. По-друге, через досить швидке зниження прибутковості держоблігацій слідом за зниженням облікової ставки НБУ.

Окрім того, на тлі повідомлень про нові випадки коронавірусу на Близькому Сході різко впав ринок акцій. Основні американські фондові біржі зазнали чергового обвалу на тлі занепокоєнь щодо впливу коронавірусу на глобальну економіку. У вівторок, 10 березня, ринок акцій РФ відкрився різким падінням цін та індексів на фоні падіння цін на нафту; за хвилину торгів вони обвалилися на 10-10,9%.