НБУ витратив на підтримку гривні близько $350 млн

Новини Бізнесу:Міжнародні резерви України станом на 11 березня перевищують $26 млрд.

Національний банк України (НБУ) продав на міжбанківському валютному ринку в середу близько $350 млн, відреагувавши на високий попит на валюту, повідомляється на сторінці регулятора у Facebook.

"Як і раніше, ми вважаємо, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене скоріше психологічним чинником, насамперед через поширення у світі коронавірусу, хоча з точки зору економічних показників його вплив на Україну нейтральний. Зокрема, певне падіння цін на наш експорт компенсується здешевленням імпорту, насамперед енергоносіїв", - зазначив Нацбанк.

НБУ наголосив, що має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених нервовими настроями: міжнародні резерви України станом на 11 березня перевищують $26 млрд.

"Ми готові в разі необхідності й надалі проводити інтервенції з продажу валюти", - додав регулятор.

Як повідомлялося, днем раніше Нацбанк продав на міжбанку $270 млн.

З урахуванням двох останніх днів загалом від початку року регулятор купив у резерви $1,23 млрд, а продав $1,22 млрд, зокрема минулого тижня обсяг купівлі валюти становив $150 млн, продажу - $307,2 млн, свідчать дані на сайті НБУ.