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Шмигаль пояснив заборону експорту медичних масок, халатів і рукавичок

Шмигаль пояснив заборону експорту медичних масок, халатів і рукавичок
17:46 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини Бізнесу:Він підкреслив, що обмеження введене, щоб забезпечити потреби українців.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає співвітчизників дотримуватися правил гігієни та самоорганізовуватися, адже це - найкращі способи убезпечити себе та рідних від вірусних хвороб. Про це глава уряду написав у Facebook.

«Пам’ятайте, що дотримання правил гігієни та самоорганізація є найкращими засобами убезпечити себе та рідних від вірусних хвороб», - написав він.

Шмигаль нагадав, що уряд 11 березня погодив введення обмежувальних заходів, аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції. Серед ухвалених рішень була й заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення. Це був необхідний крок через відчутний дефіцит на внутрішньому ринку.

В Україні жодні перевезення не обмежуватимуть

«До нас надходить багато запитань від громадян, які саме товари підлягають забороні. Зі списком та кодами товарів можна ознайомитися за посиланням», - написав Прем'єр-міністр.

Він також підкреслив, що обмеження введене, щоб забезпечити потреби українців. Аби уникнути спекуляцій і завищення цін, уряд також надав розпорядження відповідним організаціям, установам і контролюючим органам.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 березня ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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Все по темі:

Экспорт, Кабмин, Карантин, Шмигаль, Коронавірус, Медичні маски.
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