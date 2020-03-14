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США створять газовий хаб в Україні

США створять газовий хаб в Україні
01:35 Сьогодні Телеграф Економічна правда Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Його реалізація буде проходити під патронатом президента Володимира Зеленського.

Уряди США і України домовилися про постачання в Україну скрапленого газу через термінали в Польщі в обсязі 6-8 мільярдів кубометрів щорічно з подальшим його транспортуванням до європейських країн через хаб на базі українських підземних сховищ.

Про це повідомив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже підписали лист про наміри (LOI) з американською компанією Louisiana natural gas Exports, Inc. Більш того, вони готові були підписати меморандум з конкретними цифрами і зобов'язаннями, але нам чисто юридично потрібен певний час на відпрацювання всіх питань, щоб уповноважити відповідні органи на підписання такого контракту", - сказав він.

За словами чиновника, оператором в цьому проекті виступлять або "Магістральні газопроводи України", або НАК "Нафтогаз України", але, з огляду на дуже велику геополітичну вага цього проєкту, його реалізація буде проходити під патронатом президента Володимира Зеленського.

Як зазначив Чижик, мова йде про безпрецедентний повномасштабної проект, який дозволить посилити енергетичну і геополітичну незалежність європейських країн від Російської Федерації, а також буде мати великий економічний ефект.

"Це питання енергетичної незалежності та безпеки нашої країни та регіону в цілому. Таким чином, ми зменшимо залежність всієї Європи від РФ, в чому, зокрема, полягає і ідея американської влади.

З економічної точки зору те, про що ми говоримо, означає, що Україна буде не просто хабом, куди газ буде входити, щоб потім розійтися по Європі. Мова йде про входження України як держави в капітал всього ланцюжка: від видобутку газу в США до його продажу в Європу", - резюмує заступник міністра.

За його прогнозами, для запуску цього проєкту в повному обсязі необхідно від двох до трьох років, оскільки сьогодні залишаються обмеженими можливості польської сторони для прийняття заявленого обсягу газу в 6-8 млрд куб м.

Чижик нагадав, що Україна, яка володіє найбільшими газовими сховищами в світі, готова вже найближчим часом прийняти такий обсяг газу, і це не вимагає істотних інвестицій в інфраструктуру.

"Але зараз польський маршрут дозволяє транспортувати до 2 млрд куб. м газу. Необхідна реконструкція та продовження газопроводу з польської сторони. Також в її планах будівництво нового LNG-терміналу", - пояснив заступник міністра.

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Він додав, що питання участі польської сторони в цьому проекті вирішуються з США.

"Я особисто зустрічався з заступниками міністрів енергетики і економіки США, заступником Держсекретаря, і це питання розглядалося як пріоритетне. І були досягнуті такі політичні домовленості. Також проект готується в тісному контакті з американським посольством", - зазначив заступник голови Мінекоенерго.

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Газ, США, Нафтогаз, NAFTA, хаб.
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