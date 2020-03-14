ПриватБанк буде штрафувати тих, хто блокує карти

Новини Бізнесу:ПриватБанк потрапив в новий скандал після того, як нарахував одному з клієнтів штраф за використання кредитного ліміту, що той вважає незаконним.

На сайті Мінфіну опубліковано скаргу, в якій сказано, що ПриватБанк спочатку повісив на клієнта борг, а після того, як він його оплатив, виявилося, що банку цього замало.

Клієнт запевняє, що сплатив борг вчасно, без затримок, тому жодних претензій у банку до нього бути не повинно. Але ПриватБанк заблокував картку, наклавши на неї штраф. Обурений клієнт не розуміє причину блокування коштів і не збирається оплачувати штраф, вважаючи його незаконним.

“У лютому 2020 року спілкувався з оператором банку і мене проінформували про суму залишку боргу 1010 грн, якщо я сплачу до кінця лютого 2020 штрафів не буде.

23.02.2020 сплатив останній борг, на карті став позитивний залишок.12.03.2020 закрити рахунок не зміг, так як на карті знову борг – 30 грн за використання кредиту, кредитом не користувався! Кредитом не користувався, з карткою операцій не проводив, за що зняли гроші не розумію. При спілкуванні з оператором Володимиром, мене проінформував, що це штраф за використання кредитного ліміту”, – сказано у відгуку.

Співробітники ПриватБанку у відповідь на цей відгук зазначили, що відсотки не нараховуються на суму заборгованості за якийсь певний день, а проводиться аналіз усього періоду, так як в різні дні сума заборгованості різна. Якщо карта не перебувала у пільговому періоді, то комісія стягується навіть при повному погашенні – за всі ті дні, коли на рахунку була заборгованість. Таким чином, 30 гривень з рахунку клієнта були списані в якості комісії.

Також клієнтові роз’яснили, що після погашення заборгованості він зможе самостійно при бажанні закрити свою картку через систему Приват24, а всю необхідну інформацію можна отримати за номером служби підтримки ПриватБанку.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк закликав своїх користувачів освоювати інтернет-банкінг Приват24, а також навчити цьому своїх родичів, знайомих і сусідів, щоб в період коронавіруса і карантину по можливості здійснювати всі фінансові операції дистанційно. При цьому відділення банку поки що продовжують працювати у звичному режимі.