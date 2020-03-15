Як коронавірус вплине на український ринок техніки

Новини Бізнесу:Епідемія коронавірусу несе загрозу не лише для нашого здоров'я та життя, але й має згубний вплив на економіку.

Експерти вже застерігають – попереду серйозна економічна криза. Зокрема, фахівці вважають, що епідемія може призвести до зростання вартості смартфонів та інших девайсів, навіть їхнього дефіциту.

Дефіцит смартфонів: чому може виникнути

У Китаї зосереджено багато заводів, де виробляють деталі для техніки або збирають самі продукти. Там виготовляють смартфони не лише китайських брендів (як от Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo та інші), але й девайси для Apple, Samsung, Nokia тощо.

Через спалах коронавірусу виробництво в Китаї довелось скоротити. Тож очевидно, що ця ситуація вплине на випуск пристроїв по всьому світу. Будівництво та переобладнання нових заводів не вихід – це забере певний час та кошти.

До речі, це стосується не лише смартфонів. Майже усі комплектуючі для ноутбуків ПК, для автомобільної промисловості, теж виробляють в Китаї.

Що кажуть виробники

Багато компаній, що мають представництво в Україні, наразі не готові коментувати цю ситуацію.

У Huawei (компанія є одним із ключових гравців на ринку смартфонів в Україні) заспокоюють, що наразі проблем із поставкою смартфонів немає. Також там кажуть, що ситуація з коронавірусом поки жодним чином не впливає на ціноутворення, а відтак і подорожчання техніки.

"Компанія Huawei в Україні не помітила якихось серйозних затримок у поставках товару через коронавірус. У компанії розвинена система бізнес-планування та логістики", – сказав директор з продажів Huawei CBG Україна, Володимир Сорокін.

У Vivo (компанія відкрила представництво в Україні минулого року) не так позитивно налаштовані. Маркетинг-директор Vivo в Україні Чженьпен Ван каже, що спалах коронавірусу став непередбачуваним явищем і вже вплинув на багато галузей.

"Понад 80% світових виробників смартфонів розміщені в Китаї. Виробництво смартфона залежить не лише від роботи заводу, а й від виробників запчастин, аксесуарів. Тож багато брендів вже зіткнулися з ризиком нестачі товару", – пояснив Чженьпен Ван.

При цьому він заспокоює, що цей ризик тимчасовий. Вже зараз в Китаї багато заводів відновили роботу і збільшують швидкість та ефективність виробництва. Vivo поки немає дефіциту смартфонів в Україні, адже на ранніх етапах компанія отримала достатньо товару, а на заводі були в резерві запасні частини.

Що стосується вартості смартфонів, то маркетинг-директор Vivo в Україні визнає, що ситуація з коронавірусом має певний вплив на ціноутворення пристроїв. Однак, вартість смартфонів Vivo не буде хаотично змінюватись:

Ми завжди робимо продукти, враховуючи потреби користувачів. І наші ціни базуються на ринковому і споживчому попиті. Тож наразі в Україні ціни підвищуватись не будуть

До речі, Vivo пожертвувала близько 4,3 мільйона доларів Благодійній організації в провінції Хубей для запобігання і контролю епідемії коронавірусу.

В інтернет-магазині Allo зауважити, що поставки техніки з Китаю затримуються, ба деякі зовсім заморожені та чекають, чим закінчиться ця ситуація. А дефіцит може викликати зростання вартості деяких товарів. Та навіть якщо техніка подорожчає, то це зростання буде несуттєвим.