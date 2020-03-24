МВФ дав прогнози по світовій кризі

Новини Бізнесу:МВФ прогнозує сильнішу рецесію, ніж у 2009 році.

Світовій економіці загрожує велика рецесія через пандемію коронавірусу, що може бути навіть більшою, ніж у 2009 році, й вимагатиме безпрецедентної реакції.

Про це йдеться на сайті МВФ.

"Прогноз щодо зростання світової економіки у 2020 році є негативним - падіння буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гірше", - зазначила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.

З її словами, людські втрати через пандемію коронавірусу вже надмірні, "всі країни повинні спільно працювати задля захисту людей та обмеження економічних збитків".

Як повідомлялося, станом на 23 березня загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.