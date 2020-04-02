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Українці заборгували державі понад 32 мільйарди гривень за комунальні послуги

Українці заборгували державі понад 32 мільйарди гривень за комунальні послуги
15:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Українці почали економити на "комуналці", борг з початку року - понад 32 мільярди.

З початку поточного року зросла заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги без урахування газу та електроенергії і станом на 1 березня становить 32,69 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій з посиланням на дані Державної служби статистики.

"Загроза поширення коронавірусної хвороби внесла суттєві корективи в життя країни та громадян і цей плив вже відчувається у всіх сферах, зокрема, у ЖКГ. Уряд запровадив ряд першочергових кроків та заходів на підтримку населення під час карантину, серед яких – визначення на законодавчому рівні забезпечення безперервного надання комунальних послуг, а також заборона у період карантину та протягом 30 днів після його закінчення нараховувати та стягувати штрафи та пені за несвоєчасну сплату. Проте Мінрегіон звертає увагу на те, що це не означає повне скасування оплати за комунальні послуги. Складним для країни був минулий місяць, люди почали заощаджувати; очікуємо на дані за березень", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, загалом цього року ситуація має й позитивні ознаки. Так, якщо порівнювати дані з показниками аналогічних періодів 2018-го та 2019 років, рівень оплати за комунальні послуги в Україні підвищився до 84,1% проти 75,6% та 72,2% відповідно.

Серед регіонів найвищий рівень розрахунків спостерігається у Вінницькій (93,3%), Сумській (93,0%) та Львівській (92,8%) областях. Найнижчий – у Херсонській (74,5%), Луганській (74,9%), Харківській (75,3%) та Кіровоградській (76,9%) областях.

Найменшу заборгованість, за даними Мінрегіону, зафіксовано в Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.

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При цьому найбільшу заборгованість показують місто Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

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Борг, Комуналка, ЖКП, Заборгованість, Компослуги, Олексій Чернишов.
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