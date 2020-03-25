Як отримати субсидію тим, хто втратив роботу під час карантину

Новини України:Після отримання довідки від Державного центру зайнятості можна буде оформити житлову субсидію.

Українці, які втратили роботу під час карантину, можуть отримати субсидію, звернувшись до служби зайнятості як безробітний. Про це повідомляє політична партія "Слуга народу" у Facebook.

"Якщо ви втратили роботу під час карантину, можете розраховувати на субсидію. Для того, аби отримати компенсацію, слід зробити такий крок: зареєструйтеся в службі зайнятості як безробітний. Це можна зробити онлайн. Якщо центр зайнятості підтверджує, що ви перебуваєте на обліку та є відповідна заява – вам нададуть субсидію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розрахувати житлову субсидію допоможе призначена допомога по безробіттю.

"Для тих, хто вже отримував компенсацію, вона збільшиться та становитиме орієнтовно 300 грн", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав збільшення субсидій на оплату ЖКП, а також вже забезпечив з Нафтогазом умови для зниження ціни на газ на 14%.