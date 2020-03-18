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Кабмін збирається відшкодувувати витрати українців за ЖКП

Кабмін збирається відшкодувувати витрати українців за ЖКП
16:19 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Найближчими днями стане відомо, якій саме категорії населення будуть відшкодування та у якому розмірі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив кільком міністерствам розрахувати відсоток відшкодування частини комунальних платежів за період карантину, а також визначити категорію громадян для відшкодування.

Відповідне доручення він надав на засіданні уряду.

"Доручення Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки - прорахувати суму коштів та категорії громадян, а можливо всім, та прорахувати потребу бюджету за відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину в Україні. Ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей сидіти вдома, держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебування людей в ізоляції вдома", - сказав Шмигаль.

За його словами, у триденний термін міністрества повинні сказати, якій категорії громадян потрібно відшкодувати кошти, чи це потрібно вводити для всіх без виключення.

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Все по темі:

Кабмин, Карантин, Комуналка, Компослуги, Дмитро Шмигаль, Відшкодування.
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