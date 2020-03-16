Для мешканців Києва буде продовжено пільговий період оплати комуналки

Новини України:Після введення в Україні карантину столична влада закликає мешканців міста оплачувати компослуги онлай, а також продовжує пільговий період сплати послуг.

Столична влада продовжує термін дії пільгової сплати за комунальні послуги та закликає робити це онлайн.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на брифінгу

"Сьогодні було прийнято рішення, ми продовжимо пільговий період оплати комунальних платежів для мешканців Києва. У нас була норма знижки на 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Ми продовжуємо цю норму до кінця місяця".

Мешканців столиці закликають максимально оплачувати послуги ЖКГ онланй, щоб не йти до банків та поштових відділень (вони продовжують працювати –ред.). Також просять допомогти тим, хто не має змоги заплатити онлайн сам: умовно кажучи хоча б своїм бабусям-дідусям.

Нагадаємо, столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Станом на 16 березня в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.