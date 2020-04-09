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Кабмін утворив Раду з питань економічного розвитку

Кабмін утворив Раду з питань економічного розвитку
04:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Очолить раду Прем’єр-міністр України.

Кабінет міністрів схвалив внесений міністром КМУ Олегом Немчіновим проєкт постанови про утворення Ради з питань економічного розвитку України. Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завданням цього органу буде напрацювання механізмів розв'язання проблемних питань у сфері економіки та створення сприятливих умов для її розвитку", - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, така рада створюється з метою реалізації повноважень уряду у сфері економічного розвитку, вдосконалення системи стратегічного планування та сприяння незалежного виконання реалізації програми діяльності КМУ.

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Це буде консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів, який напрацьовуватиме пропозиції та конкретні механізми реалізації державної політики з питань економічного розвитку та імплементації цілей сталого розвитку України, створення умов для забезпечення конкурентоспроможності українських виробників та підприємств, захисту здоров'я та добробуту громадян.

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Экономика, Кабмин, Шмигаль, Економічний розвиток.
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