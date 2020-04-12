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Ігор Петрашко: стрибків цін у магазинах не буде

Ігор Петрашко: стрибків цін у магазинах не буде
17:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко запевняє, що дефіциту хліба в Україні не буде.

"Забезпеченість пшеницею і хлібом – важливе питання, яке турбує українців. Два тижні тому Мінекономіки підписало Меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо граничних обсягів експорту пшениці. Станом на найнижчу точку, тобто до того, як почне надходити збіжжя з нового врожаю, у нас буде 3 млн тонн пшениці – у 2 рази більше ніж минулого року, що повністю забезпечить нам продовольчу безпеку. Тому ніякого дефіциту хліба не буде", - сказав міністр у телеефірі.

Він зауважив, що три тижні тому був ріст цін за певними товарними позиціями, який вдалося зупинити. Загалом, останні 10 днів ціни не зростали.

За словами Петрашка, причини зростання цін носять, в першу чергу, сезонний характер. Адже традиційно перед Великоднем спостерігається подорожчання цін на окремі категорії продуктів. 

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Але непередбачуваних стрибків не було і не буде, запевнив він. Другою причиною зростання цін міністр назвав девальвацію, яка відбувається з валютою, а третьою причиною - спекулятивний елемент, над подоланням якого в міністерстві вже працюють.

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Экономика, Министр экономики, Продукті, Ціни, Магазини.
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