Фінансування культури зменшать але не так, як планувалося

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Нагадаємо, що станом на 26 березня 2020 року Міністерство фінансів збиралося скоротити видатки держбюджету, зокрема, шляхом зменшення на 7 мільярдів гривень фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту.
Для порівняння, Український культурний фонд планував отримати на деякі свої програми 462 млн грн.
Однак у березневому варіанті проєкту Держбюджету-2020 йому хотіли виділити 150,86 млн грн.
За нову версію бюджету ще не проголосували.
Також раніше повідомлялося, що уряд планує скоротити фінансування освіти та науки на 5 млрд гривень. Чи змінилися ці плани наразі невідомо.