Фінансування культури зменшать але не так, як планувалося

Новини Бізнесу:Розмір фінансування культури у Державному бюджеті на 2020 рік зменшиться, але не так суттєво, як це планували зробити у попередній версії документу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, що станом на 26 березня 2020 року Міністерство фінансів збиралося скоротити видатки держбюджету, зокрема, шляхом зменшення на 7 мільярдів гривень фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту.

Нова версія бюджету передбачає на фінансування Українського інституту книги 100,16 млн грн.

Український культурний фонд отримає 400,86 млн грн.

Для Суспільного у 2020 році мовник отримає 1,53 млрд грн.

Для порівняння, Український культурний фонд планував отримати на деякі свої програми 462 млн грн.

Однак у березневому варіанті проєкту Держбюджету-2020 йому хотіли виділити 150,86 млн грн.

збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках – 405,9 млн грн;

підтримку кінематографії – 450 млн грн;

Український інститут національної пам'яті – 65,1 млн грн;

загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин – 135,2 млн грн.

За нову версію бюджету ще не проголосували.

Також раніше повідомлялося, що уряд планує скоротити фінансування освіти та науки на 5 млрд гривень. Чи змінилися ці плани наразі невідомо.