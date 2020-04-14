"Україна зможе нагодувати увесь світ", - Дмитро Кулеба

Новини Бізнесу:Він також розповів про своє бачення щодо розвитку економічних відносин як з Європейським Союзом, так і з країнами Сходу.

На тлі глобальної економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, Україна здатна годувати весь світ і стати фактором глобальної продовольчої безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі “Сніданку з 1+1”, передає кореспондент УНН.

“Зараз є дві основні можливості. Перша - що пандемія показала неефективність розкидання виробництва по світу. Відповідно,бізнес зараз переосмислює цю концепцію і буде концентрувати виробництво в одному місці. Це означає, що змінюються ланцюги виробництва і поставок, а зміна - це можливість вклинитись у зміни. Для цього потрібно розуміти, що користуватиметься попитом на українському ринку і які товари ми можемо успішно експортувати, наприклад в ЄС, бо у нас є ЗВТ, і пропонувати міжнародним компаніям переносити своє виробництво в Україну, щоб обслуговувати не лише український ринок, але і ринки найближчих країн”, - сказав міністр.

Він при цьому згадав, що кожен український прем’єр міністр будь-якої епохи зобов’язаний “провести рукою і сказати: “приходьте, інвестори”.

“Але ми говоримо про допомогу конкретному бізнесу, українському, для того щоб він міг спокійно пережити або з мінімальними втратами пережити цю кризу. Тому що втрати неминучі в усьому світі, але наше завдання в тому щоб допомогти українським інвесторам, експортерам, пережити цей час з мінімальними втратами, а інвесторам зовнішнім зайти в Україну”, - зауважив очільник МЗС.

“Зараз є перша задача - створювати товари з доданою вартістю. Тобто переходити від суто сировинної економіки та інвестувати в створення товарів з доданою вартістю. Друге питання - це продовольча безпека. Є ця класична фраза „Україна - це житниця Європи“. Насправді Україна здатна годувати весь світ і стати фактором глобальної продовольчої безпеки. Не постачальником продуктів... Як є країни ОПЕК, які є фактором енергетичної безпеки світу, тому зо вони контролюють постачання нафти на світовий ринок. А Україна зараз має всі шанси перетворитись на фактор глобальної продовольчої безпеки”, - сказав Кулеба.

Тому що криза внаслідок пандемії коронавірусу, з його слів, призведе до нестачі їжі в усьому світі.

“В питаннях продуктів харчування ми маємо стати експортерами ще більшими ніж ми є зараз і прив’язати експорт продуктів харчування до наших політичних пріоритетів. Тобто, нам треба з якоюсь країною конкретною зміцнити відносини - ми їй щось продаємо. Але хочу наголосити: в жодному разі не постраждає внутрішній ринок. У нас завжди буде хліб, буде кукурудза і навіть священий український продукт - гречка - завжди має бути на полицях”, - додав він.