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Аграрії України засіяли вже 32% від запланованих площ

Аграрії України засіяли вже 32% від запланованих площ
17:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Лідерами за темпами сівби цього тижня були сільгоспвиробники Вінницької (+375,75 тис. га), Полтавської (+272,4 тис. га) та Сумської (+263,2 тис. га) областей.

Аграрії України засіяли ярими зерновими, зернобобовими та технічними культурами вже 4,8 млн га, що становить 32% до прогнозованих площ. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Станом на 16 квітня посіяно 4,8 млн га (+2,1 млн га за тиждень) ярих зернових, зернобобових та технічних культур, що становить 32% до прогнозу (15,3 млн га). Аграрії практично закінчили посів гороху 375,6 тис. га (95%) та вівса 92,5 тис. га (97%), відповідно до прогнозу (396,5 тис. га та 95,6)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ярою пшеницею засіяно115,5 тис. га із прогнозованих 132,5 тис. га; ярим ячменем – 872,7 тис. га із 1,1 млн га; кукурудзою – 1 млн га із 5,4 млн га; цукровими буряками – 188,8 тис. га із 209 тис. га; соняшником – 2 млн га із 6,2 млн га; соєю – 116,5 тис. га з прогнозованих 1,4 млн га.

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“Наступні тижні – найактивніша фаза весняної посівної кампанії 2020 року. На сьогодні посіяно третину всіх ярих зернових, зерно-бобових та технічних культур. Незважаючи на ускладнені погодні умови, зокрема, на дефіцит продуктивної вологи у верхніх шарах грунту та нічні заморозки, посівна проходить динамічно з дотриманням агротехнічних строків”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Як повідомлялося, у 2020 році заплановано засіяти основними ярими культурами (10 культур) 15,26 млн га (на 0,3 млн га більше, ніж у 2019 році). У структурі посівів ярої групи має збільшитися частка кукурудзи та соняшнику, зменшитися - частка ячменю, сої та цукрового буряку.

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Экономика, Земля, Зерно, Минэкономики, Аграрії, Посівна.
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