Шмигаль: Підписання змін до бюджету є відправною точкою у боротьбі з коронавірусом

Новини Бізнесу:Закон про зміни до Держбюджету-2020 передбачають створення Фонду боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд грн.

Підписання Президентом Володимиром Зеленським закону про зміни до Держбюджету є відправною точкою для протидії пандемії коронавірусу. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"Володимир Зеленський схвалив зміни до Держбюджету-2020. Це відправна точка для реалізації пріоритетних кроків для протидії пандемії коронавірусу", - написав Шмигаль.

Він додав, що кошти з утвореного Фонду боротьби з COVID-19 обсягом 64,7 млрд грн будуть спрямовані на підвищення виплат працівникам, що протистоять вірусу, закупівлю медичного обладнання, соціальну підтримку пенсіонерів та тих, хто втратив роботу.

Фото: Facebook / Денис Шмигаль

Шмигаль також зауважив, що додатково в бюджеті закладені 15,7 млрд грн для доплат всім медпрацівникам, пенсійне забезпечення збільшене на 29,7 млрд грн, а фінансування Міністерства соціальної політики — на 19,5 млрд грн.

"Водночас збережені видатки на оборону, підтримку АПК та дорожню інфраструктуру", - додав глава Уряду.

Він також зауважив, що складні часи вимагають рішучих дій і привітав українців з прийдешнім святом - Великоднем.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, який Верховна Рада підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету збільшено на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скорочуються на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшуються на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (з 1184 млрд грн).