Українське населення заборгувало 4,7 мільярди гривень за електроенергію

Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.
Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції.
"Ми живемо в найбільшій кризі за всю історію України, і електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи. Ми вже бачимо на сьогодні кризу неплатежів", - сказала Буславець.
За її словами, постачальники універсальних послуг, що постачають електроенергію населенню, заборгували 5 млрд грн перед "Укренерго". 4,7 млрд грн із них виникли у зв’язку із заборгованістю населення.
У свою чергу, "Укренерго" заборгувало понад 8 млрд грн ДП "Гарантований покупець". Це унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.
Буславець зазначає, що ДП "Гарантований покупець" загалом має понад 10 млрд грн боргів. Зокрема, перед виробниками ВДЕ - 6,3 млрд грн, перед "Енергоатомом" - 4 млрд, перед "Укргідроенерго" - 200 млн.
За її словами, доручення Кабміну щодо невідключення споживачів за несплату було сприйняте споживачами як можливість не платити.
"Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки.
Необхідно виходити до людей з меседжем, щоб вони були часткою цього процесу і розуміли свою відповідальність. Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява гірша за пандемію", - вважає Буславець.