Кабмін ухвалив постанову додати електроенергію до нормативних витрат ТКЕ

Новини Бізнесу:Уряд на засіданні ухвалив постанову "Про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обовʼязки".

Постанова була розглянута за скороченою процедурою.

"Кабмін розглянув проєкт постанови про внесення змін до порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обовʼязки. Метою проєкту є створення умов для сталої роботи підприємств теплоенергетичного комплексу в умовах карантину, а також підготовки та безперебійного проходження опалювального періоду 2020/21", - детальніше про документ написав у Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Як випливає з проєкту розпорядження, оприлюдненого нардепом, витрати на електричну енергію були додані до нормативних витрат теплопогенеруючих організацій.

"Проєктом постанови передбачається внести зміни до порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки в частині продовження дії коефіцієнта до 1 травня 2021 року, доповнивши його складові витратами на електричну енергію", - прокоментував Гончаренко.

Нормативні витрати, або нормативи - це заздалегідь встановлені реальні прямі витрати на кожен із видів матеріальних ресурсів, оплату праці та загальновиробничі накладні витрати в розрахунку на одиницю продукції у розрізі статей облікової калькуляції.

Як повідомлялося, теплогенеруючі підприємства з червня 2014 року розраховуються з НАК "Нафтогаз України" шляхом зарахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання. Зокрема, на вказаний рахунок потрапляють усі кошти, що надходять як плата за вироблену теплову енергію за категоріями споживачів “населення”, “релігійні організації”, “бюджетні установи”, “інші споживачі” - за вирахуванням нормативних витрат.