Міністр охорони здоров'я Степанов анонсував пом’якшення карантину для малого бізнесу

Новини Бізнесу:Пом'якшення карантину для малого бізнесу буде з 11 травня.

Про це на брифінгу 30 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо, що ринки, на яких продається біля 80% сільськогосподарської продукції, дуже важливі для нашої економіки і цін на ці продукти харчування. Ми знайшли вихід, яким чином ми можемо їх відкрити і в той же час бути впевненими, що не буде розповсюдження коронавірусної хвороби”, - сказав Степанов.

За його словами, пом'якшення картину для малого бізнесу розпочнеться з 11 травня.

"Воно буде стосуватися магазинів, перукарень інших побутових речей, якими ми звикли користуватися. Але я ще раз прошу дотриматися карантинних заходів, які є в нашій країні”, - сказав міністр.

Стосовно відкриття продовольчих ринків, рішення стосовно чого прийняв уряд, Степанов зазначив, що це був виважений крок, який враховував запобіжні заходи протидії поширенню COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Кабінет Міністрів опублікував рішення щодо дозволу поновлення роботи ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог. Відповідна постанова від 29 квітня № 313 опублікована на Урядовому порталі.

Постановою передбачається, що Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів протягом дії карантину має забезпечити проведення щоденних позапланових перевірок за дотриманням агропродовольчими ринками протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, встановлених головним державним санітарним лікарем України.

Крім того, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів протягом дії карантину має забезпечити присутність не менш як двох інспекторів на агропродовольчому ринку протягом усього часу його роботи та проведення ними позапланових перевірок, зазначених в абзаці другому цього пункту.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, 30 квітня відновити роботу зможуть 872 продовольчі ринки.

В уряді також повідомили, що головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розробив та затвердив перелік вимог щодо профілактичних заходів протидії коронавірусної хвороби COVID-19 при здійсненні торгівлі харчовими продуктами та агропродовольчих ринках.

Зокрема вимоги такі: наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів; допуск працівників та відвідувачів на територію ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски (респіратора); проходження безконтактного температурного скринінгу; наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком; кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не більше одного на 10 кв. м торговельної площі; відстань між місцями продавців – не менше трьох метрів, місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику).

Затверджені умови також передбачають проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня; відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території; забезпечення постійного інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися; агропродовольчі ринки зобов’язуються дотримуватися вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення COVID-19 та оперативного усунення порушень.

Як повідомлялося, З 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

Станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1238 особи одужало , загалом зафіксовано летальних 261 випадків..