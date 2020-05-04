Нові зразки марки акцизного податку для алкогольних напоїв затверджено в Україні

Новини Бізнесу:В Україні затверджено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва.

"Головне управління ДПС у Києві інформує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 74 "Деякі питання маркування алкогольних напоїв" з 1 травня 2020 року затверджено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що марки акцизного податку попереднього зразка, що вже закуплені суб’єктами господарювання застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

Нагадаємо, запровадження електронних акцизних марок не потребує додаткового обладнання, магазини зможуть використовувати своє обладнання на касі і номер акцизної марки автоматично з’явиться у чеку, його отримає податкова.