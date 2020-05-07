В Україні через пандемію зменшилося використання електроенергії

Новини Бізнесу:Споживання електроенергії в квітні знизилося на 11%. Основними факторами зниження споживання є сезонне підвищення температури повітря та карантинні заходи.

Споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилося у порівнянні з березнем цього ж року на 11% і становило 9028 млн кВт-год, а в порівнянні з квітнем минулого року - зменшилось майже на 8%.

Про це йдеться в повідомленні державної компанії «Укренерго».

Повідомляється, що в порівнянні з квітнем 2019 року найбільший спад споживання демонструє машинобудівна галузь (21%), транспортна галузь (17%), металургія (13%), а також паливна галузь і комунально-побутовий сектор (по 12%). Населення зменшило споживання електроенергії лише на 1% у порівнянні з квітнем 2019 року.

"Основними факторами зниження споживання є сезонне підвищення температури повітря і карантинні заходи, які обмежили можливість роботи промислових підприємств, середнього і малого бізнесу, а також сфери послуг", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що водночас, аналіз споживання 2019 року показує, що тенденція до подальшого істотного зниження споживання стосується в основному населення та комунально-побутової групи споживачів.

Інші сектори економіки знижували або збільшували своє споживання ситуативно. Тому очікується, що тенденція до зниження споживання всіма категоріями збережеться до моменту завершення карантину.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни.