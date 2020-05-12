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Шмигаль про вплив коронавірусу на економіку України

Шмигаль про вплив коронавірусу на економіку України
09:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt, передає УНН.

Попри вплив коронакризи на економіку, наразі економічна ситуація в Україні не є критичною.

Шмигаль розповів, що коронакриза звичайно впливає на Україну, проте це перша криза, до якої Україна розумно готується і має економічні резерви. Поки Україна була значною мірою стабільна через кризу.

"На даний момент ситуація не є критичною. Дефіцит нашого поточного рахунку в березні становив 389 мільйонів доларів порівняно з 526 мільйона доларів роком раніше. Із 25,7 млрд доларів валютних резервів ми перебуваємо в кращому становищі. У нас також є близько 2,3 млрд доларів на казначейських рахунках. Таким чином ми входимо в кризу більш стабільно, ніж у попередні часи", - розповів Шмигаль.

Також він зазначив, що у 2020 році Україна все ще повинна очікувати прогнозу зниження валового внутрішнього продукту на 4,8 відсотка.

"Промислове виробництво в першому кварталі обвалилося на 5,1 відсотка", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, доопрацювання нової програми Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України.

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Экономика, Україна, Шмигаль, Коронавірус, Вплив.
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