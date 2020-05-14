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Brent торгується на рівні 29,37 дол. за барель

Brent торгується на рівні 29,37 дол. за барель
08:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,62%.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 29,37 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 25,59 долара за барель, додавши 1,19%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

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12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку становитиме 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.

В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.

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Brent, NAFTA, Барель, Ціна нафти.
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