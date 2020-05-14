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Четвер, 14.05.2020
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Україна виконала всі умови для надання подальшої макрофінансової допомоги ЄС

Україна виконала всі умови для надання подальшої макрофінансової допомоги ЄС
15:47 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Глава МЗС України висловив подяку за ініціативу Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро спеціальної макрофінансової допомоги.

Тільки-но Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, Євросоюз буде готовий до надання другого траншу 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро без зволікань, повідомив комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї під час відеозустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Міністр поінформував єврокомісара про прогрес євроінтеграційних реформ в Україні, ухвалення важливих законодавчих рішень, зокрема закону про банківську діяльність. Єврокомісар привітав це рішення українського парламенту й додав, що Україна виконала всі умови для надання подальшої макрофінансової допомоги ЄС. Тільки-но Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до надання траншу четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро без зволікань", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС України в четвер.

У свою чергу глава МЗС України висловив подяку за ініціативу Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро спеціальної макрофінансової допомоги для стабілізації економіки у зв'язку з пандемією.

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ЄС, Україна, Допомога, Умови, Макрофінансова допомога.
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