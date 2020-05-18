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Понеділок, 18.05.2020
НБУ визначив методику оцінки облігацій підприємств з держгарантією
НБУ визначив методику оцінки облігацій підприємств з держгарантією
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НБУ визначив методику оцінки облігацій підприємств з держгарантією

НБУ визначив методику оцінки облігацій підприємств з держгарантією
13:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Національний банк затвердив підхід до визначення справедливої вартості облігацій підприємств, випущених під державну гарантію.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк затвердив підхід до визначення справедливої вартості облігацій підприємств, випущених під державну гарантію. Ці облігації можуть бути включені до пулу застав за кредитами рефінансування або використані для здійснення операцій репо з Національним банком",- йдеться в повідомленні..

Регулятор визначатиме вартість облігацій підприємств з урахуванням кредитного ризику конкретного випуску цінних паперів.

Коригуючі коефіцієнти облігацій розраховуватимуться відповідно до розділу ІІІ Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань, та враховують умови випуску облігацій та державної гарантії.

Включення таких активів у заставний пул чи прийняття як предмета репо буде ухвалюватися окремим рішенням Правління Національного банку після проведення аналізу умов конкретного випуску цінних паперів.

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Зазначені зміни затверджені рішенням Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року 327-рш "Про схвалення Змін до Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань". Вони набули чинності 14 травня.

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НБУ, Банк, Облігації, Підприємства, Держгарантія.
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