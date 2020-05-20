Енергоблок №1 Рівненської АЕС підключили до мережі

Новини Бізнесу:Енергоблок №1 Рівненської АЕС (РАЕС) 20 травня 2020 року підключено до енергосистеми і одночасно розпочато зменшення потужності енергоблоку №3.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"20 травня 2020 року о 14:43 підключено до енергомережі турбогенератор ТГ-2 енергоблока №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС. Триває регламентне підвищення потужності енергоблоку. Одночасно для збереження сумарної потужності електростанції зменшується потужність енергоблоку №3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) з подальшим виведенням його у резерв", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Як повідомлялося, енергоблок №1 Рівненської АЕС з 19 травня 2020 року перебував у резерві.

Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області в м. Вараш. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.