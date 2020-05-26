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Українському бізнесу необхідно надати екстрену допомогу

Українському бізнесу необхідно надати екстрену допомогу
10:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Також він додав, що держава не має створювати додаткових перешкод для бізнесу.

Голова виконавчого комітету ради Національних реформ Міхеїл Саакашвілі заявив про необхідність надати екстрений пакет допомоги малому та середньому бізнесу України.

"Я дуже турбуюся, тому що якщо не вжити дуже екстрених заходів, екстрений пакет допомоги українському бізнесу... Хто може врятувати сьогодні економіку? У держави грошей немає. В уряду немає грошей на те, щоб когось підтримати, віддати їм. Єдиний, хто може врятувати країну в цей час, це український бізнес, причому особливо малий і середній бізнес", - сказав він під час ефіру на одному з телеканалів.

Також Саакашвілі додав, що держава не має створювати додаткових перешкод для бізнесу.

"Щонайменше, треба відстати від них, відпустити, не приймати нові закони типу №1210, коли "зараз податкова прийде, ще СБУшників на вас наведемо, ще податкова прибіжить, міліція і так далі. Ні, відпустити, полегшити. Навіть потрібно закрити очі на деякі речі. Так треба діяти вручну, коли ти хочеш успіху економіці. І дати людям можливість спокійно вільно дихати. Або ми себе будемо оцінювати з цієї точки зору, як вся влада, або в Україні буде дуже катастрофічно велика економічна й, зокрема, політична криза", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив на посаду голови Виконавчого комітету реформ. На думку Саакашвілі, сам факт його призначення свідчить, що Зеленський готовий йти на "неординарні кроки".

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Все по темі:

Экономика, Бизнес, Финансі, Допомога, Міхеїл Саакашвілі.
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