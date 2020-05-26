Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи

Новини Бізнесу:Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 травня, збирається представити програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19.

"На завтрашньому засіданні уряду ми представимо програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19", - повідомив Шмигаль.

З його слів, до формування програми в уряді підійшли комплексно та створювали її в чотири етапи. "Адже це той випадок, коли нам потрібна якісна дорожня карта", - пояснив він.

"На першому етапі ми провели ретельний збір інформації, за підсумками чого був сформований ідейний каркас програми. Далі ми його систематизували та провели аналіз, де кожна робоча група з провідних фахівців, десятків асоціацій, мозкових центрів, представників середнього та великого бізнесу у своїй провідній галузі напрацювала список ініціатив. На заключному етапі ми відібрали ініціативи на відповідність до Конституції України, норм міжнародного права, принципів чесної конкуренції та інших важливих засад", - повідомив очільник уряду.

"Стратегія, яку ми презентуємо, містить комплексну відповідь на всі аспекти кризових явищ, які відбуваються в нашій країні. Результат цієї роботи буде допрацьований експертним середовищем та поданий у Верховну Раду для подальшої роботи", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, робоча група антикризової підтримки малого та середнього бізнесу напрацювала 35 ініціатив і передасть відповідний документ у Кабмін.