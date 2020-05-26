Скачать
Вівторок, 26.05.2020
Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи
Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи
У світі утримують більше ніж 370 українських моряків
У світі утримують більше ніж 370 українських моряків
Дві українки увійшли в список сенсацій Ролан Гаррос
Дві українки увійшли в список сенсацій Ролан Гаррос
Вознесіння Господнє 2020: історія, дата і традиції свята
Вознесіння Господнє 2020: історія, дата і традиції свята

Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи

Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки для подолання коронакризи
17:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 27 травня, збирається представити програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19.

"На завтрашньому засіданні уряду ми представимо програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19", - повідомив Шмигаль.

З його слів, до формування програми в уряді підійшли комплексно та створювали її в чотири етапи. "Адже це той випадок, коли нам потрібна якісна дорожня карта", - пояснив він.

"На першому етапі ми провели ретельний збір інформації, за підсумками чого був сформований ідейний каркас програми. Далі ми його систематизували та провели аналіз, де кожна робоча група з провідних фахівців, десятків асоціацій, мозкових центрів, представників середнього та великого бізнесу у своїй провідній галузі напрацювала список ініціатив. На заключному етапі ми відібрали ініціативи на відповідність до Конституції України, норм міжнародного права, принципів чесної конкуренції та інших важливих засад", - повідомив очільник уряду.

"Стратегія, яку ми презентуємо, містить комплексну відповідь на всі аспекти кризових явищ, які відбуваються в нашій країні. Результат цієї роботи буде допрацьований експертним середовищем та поданий у Верховну Раду для подальшої роботи", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, робоча група антикризової підтримки малого та середнього бізнесу напрацювала 35 ініціатив і передасть відповідний документ у Кабмін.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экономика, Кабмин, Програма, Коронокриза, Стимулювання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Яні Дугарь
02 Jerry Heil заспівала про любовний трикутник (Відео)
03 Степанов про COVID-19: Лікарні не були готові до такого виклику
04 Стало відомо, хто буде режисером Індіани Джонса 5
05 На третьому етапі послаблення карантину відкриють спортзали та басейни
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У пологовому будинку Енергодара померло немовля, породілля у важкому стані
У пологовому будинку Енергодара померло немовля, породілля у важкому стані
TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку
TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку
Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні
Лопес продемонстрував майстерне володіння скакалкою на тренуванні
На австрійському радіо триває український тиждень
На австрійському радіо триває український тиждень
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся