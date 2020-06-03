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Україна розраховує на рішення про транш МВФ до 10 червня

Україна розраховує на рішення про транш МВФ до 10 червня
14:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Україна розраховує, що МВФ до 10 червня ухвалить рішення про перший транш узгодженої програми stand-by.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що у термін до 10 червня відбудеться засідання Ради (директорів - ред.) Міжнародного валютного фонду, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу у загальному розмірі 5 млрд доларів США", - сказав Шмигаль.

Він також заявив, що вважає принциповим для себе розвіяти міфи, які поширюють прибічники тих чи інших політичних сил щодо вимог МВФ.  

"Насправді у меморандумі існують чіткі структурні маяки МВФ. Це, зокрема прозорість роботи державних банків та державних підприємств. Це посилення корпоративного управління державних підприємств, посилення і незалежність Антимонопольного комітету, це реформи митниці і податкової, це збереження принципу "гроші ходять за пацієнтом" у галузі медицини, приведення цін на газ для населення до ринкового рівня", - наголосив глава уряду.

Водночас, додав Шмигаль, враховуючи те, що ціна на газ нижча, ніж у тарифах, майже удвічі, це приведе до зниження тарифів на комунальні послуги.

"Хочу підкреслити також, що уряд покращить програму соціальної підтримки людей. Це ті речі, які Україна має робити хоч із МВФ, і без МВФ", - заявив Прем'єр-міністр.

Раніше Прем'єр-міністр України повідомив, що Рішення Міжнародного валютного фонду щодо програми stand-by Україна очікує 5 червня. За його словами, з МВФ досягнуто домовленості щодо програми співпраці на 18 місяців, протягом яких Україна отримає кредит в загальному розмірі 5 млрд доларів США строком на 5 років.

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МВФ, Програма, Stand by, Уряд, Ухвалення.
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