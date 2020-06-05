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Парламент відхилив проєкт змін до законів щодо доступу до інфраструктури

Парламент відхилив проєкт змін до законів щодо доступу до інфраструктури
14:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Метою законопроєкту є створення сприятливих умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій.

Верховна Рада відхилила законопроєкт №2042 "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об&#39;єктів будівництва, транспорту, електроенергетики". Як повідомляє кореспондент Укрінформу, голосів народних депутатів не вистачило, щоб ухвалити законопроєкт у повторному другому читанні, а також щоб відправити його на доопрацювання.

"Законопроєкт відхилено", - оголосив після цього Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є створення сприятливих умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій та надання послуг споживачам, як фізичним, так і юридичним особам.

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Законопроєктом передбачалося усунути прогалини у законі про доступ, які надають можливість окремим власникам (володільцям) інфраструктури об’єктів доступу ухилятись від його виконання. В свою чергу, оператори отримали б змогу прокладати електронні комунікаційні мережі за граничними розмірами плати за доступ, встановленими у законі про доступ, здійснювати покриття мережами у віддалених регіонах країни.

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Парламент, Закон, Инфраструктура, Верховна Рада, Україна, Уряд.
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