Парламент відхилив проєкт змін до законів щодо доступу до інфраструктури

Новини Бізнесу:Метою законопроєкту є створення сприятливих умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій.

Верховна Рада відхилила законопроєкт №2042 "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики". Як повідомляє кореспондент Укрінформу, голосів народних депутатів не вистачило, щоб ухвалити законопроєкт у повторному другому читанні, а також щоб відправити його на доопрацювання.

"Законопроєкт відхилено", - оголосив після цього Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є створення сприятливих умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій та надання послуг споживачам, як фізичним, так і юридичним особам.

Законопроєктом передбачалося усунути прогалини у законі про доступ, які надають можливість окремим власникам (володільцям) інфраструктури об’єктів доступу ухилятись від його виконання. В свою чергу, оператори отримали б змогу прокладати електронні комунікаційні мережі за граничними розмірами плати за доступ, встановленими у законі про доступ, здійснювати покриття мережами у віддалених регіонах країни.