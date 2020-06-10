Понад 117 українців отримали допомогу по безробіттю

Новини Бізнесу:Станом на 10 червня прийнято майже 12 тис. позитивних рішень щодо надання допомоги по частковому безробіттю для виплати понад 117 тис. працівників.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.

"Станом на 10 червня вже прийнято 11 747 позитивних рішень щодо надання допомоги по частковому безробіттю для виплати 117 474 працівнику",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість отримувачів допомоги лише за минулий тиждень зросла майже на 15 тис. осіб. Наразі підприємцями-роботодавцями подано 15 586 пакетів документів для отримання допомоги.

“За наявності підтверджувальних документів абсолютно всі підприємства незалежно від сфери діяльності та кількості персоналу можуть розраховувати на державну підтримку”, - запевнив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він повідомив, що таку підтримку вже отримало 8 великих підприємств-виробничників для виплати зарплат близько 10 тис. працівників на суму 21,8 млн грн. За словами міністра, програмою скористались і маленькі компанії, наприклад, невелика туристична фірма у Сєвєродонецьку, де працюють лише 2 людини. Очільник Мінекономіки закликав роботодавців подавати документи, отримувати гроші і таким чином мати можливість продовжувати свою діяльність.

Зазначається, що участь в програмі найбільш затребувана серед підприємців Львівщини, Харківщини, Івано-Франківської та Чернігівської областей. Серед підприємств, які отримали допомогу по частковому безробіттю для своїх працівників: ТОВ «Велмаш-Україна», ПП «Екіпаж», ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика», АТ «Турбоатом», ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків'янка», ТОВ «Костал Україна», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Жу» (Житомир), Мукачівський машинобудівний завод, ТОВ "Завод "Євроформат" (Київ), ТОВ "Хартрон-експрес ЛТД" (Харків), ТОВ "Лавента" (Черкаси), підприємства, що входять до концерну Nicmas, ТОВ "Одеса Кабель", ТОВ "Красилівагромаш" та багато інших.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня набула чинності постанова Кабінету міністрів №306 від 22 квітня 2020 року «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

На цю допомогу можуть претендувати застраховані особи, які уклали трудові угоди із роботодавцями, які до зупинки або скорочення своєї діяльності внаслідок карантину пів року сплачували єдиний соціальний внесок.

Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові. Втім, допомога по частковому безробіттю за місяць не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати.