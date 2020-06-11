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В Україні ціни стабілізувалися, запевняє Шмигаль

В Україні ціни стабілізувалися, запевняє Шмигаль
16:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні ситуація з цінами в Україні стабілізована, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На цьому він наголосив під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня/

"Стосовно цін, то інфляція з початку цього року склала 1,7% ... Звичайно, частково на якісь окремі групи товарів було коливання, особливо коли починалися панічні настрої. Дійсно, на початку березня ціни на деякі продукти, наприклад, такі продукти масового споживання як гречка, починали зростати, але це буквально було опановано протягом декількох днів. Ми заборонили експорт гречки, ми подивилися, які продукти сенситивні до цих панічних настроїв, і на сьогоднішній день ситуацію з цінами ми моніторимо практично в щоденному режимі, Мінекономіки моніторить, вони стабілізовані", - сказав Шмигаль.

Також він зауважив, що "у комуналці зростання цін не відбулося".

"Навпаки було, і уряд працював над тим - і попередній, і наш, - щоб ціни на енергоносії, які знижувались, напряму впливали на зниження тарифів на електроенергію", - додав Прем'єр-міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.

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