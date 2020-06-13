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Держбюджет недоотримав 14 млрд грн з жовтня до березня через "скрутки" з ПДВ

Держбюджет недоотримав 14 млрд грн з жовтня до березня через "скрутки" з ПДВ
08:03 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Державний бюджет України з жовтня 2019 року до березня 2020 через махінації з фіктивним ПДВ недоотримав 14 млрд грн, середні щомісячні недонадходження становлять 2,5 млрд грн, повідомив глава Тимчасової слідчої комісії з перевірки зловживань на митниці і в податковій, народний депутат Іван Крулько ("Батьківщина").

"Наша ТСК вже провела три засідання і я можу засвідчити всьому суспільству, що те, про що говорив екс-міністр фінансів Ігор Уманський, мало місце бути", - сказав Крулько в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

Раніше Уманський заявляв, що за рахунок "скруток" з ПДВ бюджет недоотримує 5 млрд грн щомісяця, звинувачуючи в цьому екс-главу Державної податкової служби Сергія Верланова.

"Ми ще не говоримо про акциз, про податок на прибуток, про митницю, поки що", - зазначив Крулько.

За його словами, "лідерами" за обсягом фіктивного ПДВ є Львівська область, Київ і Київська область.

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